I velisti di Cagliari assi pigliatutto in Ungheria: oro, argento e bronzo per i campioni sardi

Straordinari risultati per il Windsurfing Club Cagliari che domina il podio alla Super Series Nacra 15, svolta dall’8 all’11 agosto sulle acque del Lago Balaton, in Ungheria. La squadra cagliaritana, guidata dall’allenatore Mattia Gessa, ha conquistato i primi tre posti della competizione, dimostrando un eccellente feeling con la barca e una grande capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del vento. Il lago Balaton, che ospiterà il Campionato Europeo Nacra 15 nel 2025, ha offerto un’esperienza unica ai partecipanti, con quattro prove disputate con vento sostenuto intorno ai 15 nodi e le restanti cinque con brezza leggera. In tre giorni di regata, gli equipaggi hanno completato ben nove prove. Il podio è stato interamente occupato dagli atleti del Windsurfing Club Cagliari: oro per Alessandro Vargiu e Grace Fedeli, argento per Leonardo Vascellari e Eleonora Bandello, bronzo per Gabriele Usai e Noa Lisci. Buoni piazzamenti anche per le altre coppie del club, con Federico Sollai e Lara Manca che chiudono in ottava posizione, terzi nella classifica under 19, e altri equipaggi a seguire.

“È stata una settimana di gemellaggio tra Italia e Ungheria, con un’accoglienza splendida da parte della squadra locale. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti,” ha dichiarato l’allenatore Gessa, evidenziando la perfetta preparazione e il forte spirito di squadra. Alessandro Vargiu, vincitore della competizione, ha commentato: “Concludiamo questa regata in prima posizione, contenti di esserci concentrati su ciò che era necessario per prepararci al meglio per le prossime sfide.” Ora, gli atleti cagliaritani puntano dritti verso il Campionato Italiano Giovanile FIV di settembre, pronti a replicare il successo ungherese.