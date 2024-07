I Ris di nuovo nella casa di San Sperate: alla ricerca della verità durante l’autopsia di Francesca Deidda

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Mezz’ora per cercare altri tasselli e ricomporre il drammatico quadro che si va via via definendo. I carabinieri del Ris sono tornati a sorpresa nella casa che Francesca Deidda e Igor Sollai condividevano a San Sperate, un breve sopralluogo a sorpresa dopo quello della scorsa settimana con il sequestro dei cuscini del divano imbevuti di sangue. Per gli inquirenti la casa di san Sperate è quasi certamente il luogo del delitto: Sollai, in carcere a Uta per omicidio e occultamento di cadavere, avrebbe ucciso lì Francesca per poi nascondere il cadavere in un borsone nero e buttarlo nelle campagna di San Priamo dove è stato ritrovato grazie a un cane molecolare.

Il nuovo sopralluogo proprio mentre al Brotzu di Cagliari è in corso l’autopsia sui resti di Francesca, dalla quale si attendono le risposte che ancora mancano, ovvero come e quando è stata uccisa.