Il Cagliari per il centrocampo punta su Cataldi ma c’è il doppio scoglio dell’ingaggio e del Torino

Juve

Come ogni sessione di calciomercato Domenico Berardi rappresenta un’occasione di mercato per la Juventus che continua a monitorarlo dopo averlo quasi acquistato durante l’estate scorsa.Berardi rappresenta un colpo da piazzare negli ultimi giorni di mercato visto il suo stato fisico e la posizione del Sassuolo retrocesso in Serie B. Su di lui però c’è anche l’interesse del Napoli.

Milan

L’interessamento del Newcastle per Thiaw è una voce che circola da diversi giorni ma l’agente del calciatore Gordon Stipic ai microfoni di Sky Sport DE ha fatto chiarezza: “Le notizie che circolano sul mio assistito Thiaw e sul suo possibile trasferimento al Newcastle sono false e non corrette”.Il difensore del Milan resta nella lista del club inglese ma, per ora, non sono ancora arrivate delle offerte ufficiali: lo riferisce Fabrizio Romano.

Inter

Alcuni turche, riportano di un interessamento del Trabzonsbor per Arnautovic: una sua cessione farebbe posto a uno slot in più per gli attaccanti nella lista Champions. In tal senso, il preferito dell’Inter resta Gudmundsson.Un’uscita più concreta è quella di Agoumé al Siviglia: Gianluca Di Marzio scrive che i due club stanno limando gli ultimi dettagli di un affare da 5 milioni + il 50% della futura rivendita.

Napoli

Fabrizio Romano afferma che il Napoli sta continuando a parlare con il Chelsea per la cessione di Osimhen così da poter prendere Lukaku, pronto a raggiungere Conte.Osimhen ha già detto “Sì” al PSG ma tra i due club la trattativa è in stallo e quindi il Napoli apre anche al Chelsea. I blues però non vogliono pagare per intero la clausola di 130 milioni né potrebbero garantire a Osimhen lo stipendio da 10 milioni che percepisce attualmente al Napoli e che i parigini invece gli hanno promesso

Roma

Dopo l’acquisto di Soulé e il probabile arrivo di Dovbyk, la Roma vuole incassare dalle cessioni di diversi giocatori: l’interesse del Milan per Abraham è sempre vivo ma i giallorossi vogliono 25/30 milioni senza contropartite, in aggiunta si è riaperto il discorso per Oliveras all’Al Ittihad, resta in vendita Zalewski (che non ha ancora offerte) mentre Bove piace alla Fiorentina, il suo prezzo è di 18 milioni. Più difficili sono le uscite di Karsdorp (a causa dell’ingaggio pesante) e Solbakken che non ha ricevuto proposte.

Lazio

La Lazio continua a seguire tra gli altri il trequartista Ryan Cherki ma il Corriere dello Sport afferma che la squadra in vantaggio su di lui è il Borussia Dortmund.Nonostante il suo contratto scada tra un anno, il prezzo è comunque di 18/20 milioni: un affare complesso tra costo e concorrenza per Lotito

Monza

Il Monza, , ha chiuso un colpaccio per la porta. E’ in arrivo, infatti, Keylor Navas che arriverà da svincolato dopo la sua recentissima esperienza al Paris Saint Germain dove ha fatto per parecchio tempo il secondo di Gianluigi Donnarumma. Il calciatore svolgerà nella giornata di domani le visite mediche e percepirà uno stipendio netto inferiore a 1.5 milioni di euro. I brianzoli vorrebbero chiudere anche l’operazione che farà vestire la maglia biancorossa ad Andrea Consigli. Il portiere del Sassuolo, infatti, potrebbe arrivare alla corte di Alessandro Nesta in cambio di Valoti che farà il percorso inverso e passerà al Sassuolo.

Cagliari

Uno dei nomi più vivi per il calciomercato in entrata del Cagliari è senza dubbio quello di Danilo Cataldi. Il centrocampista di proprietà della Lazio è in uscita e su di lui c’è l’interesse dei rossoblù e del Torino. Per il Cagliari però l’ostacolo più grande è il costo d’ingaggio del giocatore che potrebbe essere ammortizzato con un contratto triennale, Giulini attende il momento propizio per mandare un offerta ai biancocelesti.