I lavoratori sardi di Mondo Convenienza partiti a Milano per sostituire i colleghi in sciopero: “Inaccettabile”

La diffida ufficiale inviata alla società non è bastata. Meglio, non ha impedito a Mondo Convenienza di far arrivare, dalla sede di Cagliari a quella di San Giuliano Milanese, i ventidue lavoratori che dovrebbero sostituire i loro colleghi, in sciopero ormai da tanti giorni, per cercare di ottenere diritti migliori e, soprattutto, paghe più alte. Ieri sera gli operai si sono imbarcati regolarmente su un traghetto ormeggiato a Porto Torres. Nelle prossime ore raggiungeranno la sede lombarda. Una situazione definita “inaccettabile e folle” da Massimiliana Tocco della Filt Cgil. La sua diffida è rimasta lettera morta, e la rabbia è tanta: “Sappiamo che è partito anche qualche altro operaio delle altri sedi sarde. È Inaccettabile, un fatto mai successo prima. Bisogna capire come evolverà la situazione, ovviamente dovranno cercare di tappare i buchi lavorativi creati dai loro colleghi in sciopero”.

“Va capito anche se li stanno effettivamente sostituendo, Mondo Convenienza dice che lì ci sono anche altri affari e altri lavori da fare. Ma devono dimostrarci che i lavoratori sardi non stanno sostituendo i loro colleghi lombardi. Nelle prossime ore valuteremo il da farsi, siamo in contatto continuo con i nostri colleghi sindacalisti di San Giuliano Milanese”.