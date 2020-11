I giovani di “Ecocleanmov” di Guspini e Villacidro protagonisti a Striscia la Notizia

I giovani di “Ecocleanmov” di Guspini e Villacidro superstar a Striscia la Notizia: ripuliscono boschi, campagne e strade da cumuli di immondizia e la famosa trasmissione gli ha dedicato un servizio per il lodevole operato.

Si chiamano Lorenzo Marchionni, Matteo Pisu e Michele Piras e sono i promotori di questa iniziativa che in due mesi e mezzo ha già raccolto il consenso di decine di persone. Tutto ha inizio il 27 agosto, quando Michele, sempre attento ai problemi legati all’ambiente, chiama dei suoi amici per ripulire il bosco della zona.

“Quello che abbiamo trovato è incredibile, dei veri e propri reperti”. Bottino finale: decine e decine di sacchi raccolti con oggetti di tutti i tipi tra i quali anche vestiti e un televisore diviso in due. L’azione di questi ragazzi non è passata inosservata: il loro gruppo social ha raccolto in poco tempo migliaia di “like” e in tanti hanno risposto positivamente alle iniziative, unendosi al gruppo nelle loro missioni.

“Ci hanno contattato anche da altri centri, per esempio da Serramanna, Dolianova, Villaspeciosa e Domusnovas. Queste iniziative si svolgono un po’ ovunque ormai ed è un forte segnale che forse qualcosa sta cambiando” spiega Michele. Un episodio che testimonia questo cambio di tendenza: poco tempo fa, è stato deturpato un bellissimo parco di Guspini. Un gruppo di giovani ha festeggiato sicuramente un compleanno, lasciando, come ricordo, tutti i rifiuti prodotti in giro. Le foto dello scempio hanno fatto immediatamente il giro del web, creando indignazione tra la gente. Un atto irresponsabile, soprattutto in questo periodo in cui sono vietati gli assembramenti. “Mi sono recato al parco per ripulire e con sorpresa ho visto che erano già al lavoro altri ragazzi che ci hanno voluto emulare”. Un senso civico, insomma, che merita di essere evidenziato.

Una precisazione è comunque necessaria: “i ragazzi possono farlo però deve esserci la disponibilità da parte dell’azienda che raccoglie i rifiuti verso questi interventi. Noi siamo fortunati perché la ditta del nostro territorio ci ha dato piena disponibilità. Noi raccogliamo, in seguito invio un messaggio al responsabile e il giorno dopo raccolgono le nostre buste già differenziate. Questo però non avviene ovunque, mi hanno segnalato dinamiche un po’ particolari per il ritiro dei rifiuti raccolti”.

Insomma, un appello rivolto anche alle amministrazioni comunali per una collaborazione con i volontari per il ritiro dei rifiuti. “Noi siamo qui per dimostrare che anche se ci dicono che tanto non cambierà niente, continuiamo ad andare avanti. Se riusciamo a cambiare anche solo una persona, noi abbiamo vinto. Ecocleanmov raggiungerà la sua completezza, riuscirà a vincere veramente quando non sarà più necessaria come organizzazione, quando non ci saranno più persone che sporcano o quando per ogni persona che sporca ce ne sarà una che ripulisce”.