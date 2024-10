Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I consigli di Neon Europa: come arredare un bar moderno di tendenza

Viale Elmas 183 Cagliari – tel 070 240 660

La Neon Europa è un partner affidabile, un’azienda storica, nata nel 1962, molto conosciuta e apprezzata in Sardegna, specializzata nell’arredamento di locali commerciali che ti può seguire in tutte le fase dalla progettazione alla fornitura, dal montaggio all’assistenza post vendita.

Neon Europa oltre all’arredamento interno ed esterno e le attrezzature può proporre l’allestimento del dehor, insegne luminose, cartelli e vetrofanie. E’ utile avere un unico partner di fiducia per avviare la tua attività.

Contatta Neon Europa per una consulenza gratuita al tel 070 240 660.

Arredare un bar di tendenza richiede un mix di stile, funzionalità e innovazione.

Ecco alcuni suggerimenti di Neon Europa su colori, materiali e forme per creare un ambiente contemporaneo.

Colori

Bianco, grigio e tonalità neutre di beige sono ottimi per le pareti e gli arredi di base. Tuttavia, puoi aggiungere tocchi di colore con accenti vivaci come il blu navy, il verde smeraldo o il bordeaux per creare un contrasto accattivante e aggiungere personalità allo spazio.

Materiali

L’uso di materiali moderni e innovativi è fondamentale per un bar di tendenza. Puoi incorporare una varietà di materiali come il legno naturale, il metallo, il vetro, l’acciaio inox e il cemento per creare un mix interessante di texture e finiture. Ad esempio, un bancone bar con finiture in cemento o marmo con dettagli in metallo può essere un punto focale audace e contemporaneo. Inoltre, l’uso di materiali sostenibili e riciclati può conferire al tuo bar un tocco ecologico e moderno.

Forme e design degli arredi

Le forme pulite e minimaliste sono tipiche di un bar di tendenza. Opta per mobili con linee pulite e geometriche, come divani con profili lineari, sgabelli con sedili sagomati e tavoli con superfici lisce. Tuttavia, puoi anche giocare con forme audaci e inusuali per aggiungere interesse visivo allo spazio, ad esempio con lampade sospese dal design innovativo o sedie con forme eccentriche.

Illuminazione

L’illuminazione gioca un ruolo fondamentale nell’arredamento di un bar di tendenza. Utilizza una combinazione di luci soffuse e punti luce per creare un’atmosfera accogliente e dinamica. Lampade sospese di design contemporaneo sopra il bancone bar, faretti direzionali per evidenziare le caratteristiche architettoniche e luci a led regolabili per creare variazioni di atmosfera, sono tutte ottime scelte.

Dettagli e decorazioni

Aggiungi dettagli e decorazioni che riflettano lo stile e la personalità del tuo bar. Questi possono includere opere d’arte moderne, specchi decorativi, piante e fiori freschi, tessuti morbidi come cuscini e tappeti, e accessori trendy come vasi da fiori in vetro colorato o vassoi geometrici.

Ricorda che un bar di tendenza è anche un luogo in cui l’innovazione e la creatività sono incoraggiate, quindi non aver paura di sperimentare e aggiungere elementi unici che distinguano il tuo locale dalla massa.

Ogni progetto è unico e per realizzare il bar dei tuoi sogni ti consigliamo di contattare Neon Europa per una consulenza personalizzata gratuita [email protected] – tel 070 240660.