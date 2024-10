Aperte le vendite per ‘MARIO’: l’avventura del celebre idraulico arriva sul palco di Teatro Doglio

PUBBLIREDAZIONALE. Aprono oggi le vendite per il nuovo e attesissimo spettacolo per famiglie di Teatro Doglio: “MARIO”, a cura della compagnia Un Teatro da Favola. I biglietti saranno disponibili nei circuiti Box Office Sardegna per l’evento che andrà in scena il 16 novembre 2024 alle ore 18 presso il Teatro Doglio.