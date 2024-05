I caddozzi di Quartu si fregano da soli: dati personali e indirizzi tra i rifiuti abbandonati, pioggia di multe

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno trenta ma anche 60 anni, e sono accomunati da una cosa: sono “campioni” del lancio del sacchetto selvaggio. E in comune hanno anche la città di residenza, Quartu. Sono dodici quelli beccati dagli agenti della polizia Locale solo negli ultimi giorni, in pieno centro: via San Benedetto, via Fiume, via Panzini, via Manara, via Regina Margherita e via Dante. Tutti pagheranno, a testa, tra i 300 e i 450 euro di multa. Tutto possibile grazie ai controlli da parte del nucleo di vigilanza ambientale della polizia Locale di Quartu Sant’Elena, con gli agenti sempre più impegnati sugli abbandoni e sul corretto conferimento dei rifiuti. Nelle ultime settimane il fenomeno è stato posto in risalto in varie strade e piazze del centro urbano, a seguito di una più rigida interpretazione del regolamento sulla raccolta dei rifiuti. Rifiuti non ritirati dalla pubblica via perché giudicati non conformi dal gestore del servizio di raccolta e successivamente bollinati in attesa dei controlli a campione della polizia Locale. Abbandonati, quindi, in parole più semplici.

L’attività di ispezione sul contenuto di buste e bustoni non ha tardato a dare indicazioni sull’autore dell’abbandono o dell’errato conferimento, consentendo agli operatori di polizia di accertare e contestare le violazioni. Insomma, i campioni dei “caddozzi” si sono fregati da soli, lasciando scontrini, ricevute e indirizzi. Negli stessi punti è stato attivato il sistema di videosorveglianza mobile che, anche oggi, ha consentito di individuare con certezza l’autore di un nuovo abbandono.