I 26 Oss ancora aspettano risposte, da oggi parte un presidio di protesta in via Roma

La battaglia continua. Sono 26 gli operatori socio sanitari che ancora aspettano risposte dall’amministrazione in merito alla loro stabilizzazione. Gianfranco Angioni, referente regionale di Usb Sanità, guida ia manifestazione di protesta degli operatori organizzata davanti alla sede del Consiglio regionale nel tentativo di ottenere una risposta chiara e definitiva. E in via Roma resteranno finchè non la avranno.

“Oggi chiediamo rispetto e dignità. I 26 Oss sono inseriti in graduatoria e aspettano una chiamata da parte dell’ASL” . Nonostante siano quindi regolarmente inseriti in graduatoria ancora non vengono assunti. “Una situazione paradossale. Al di là della condizione drammatica in cui versano gli ospedali, dove mancano figure di questo tipo, questi operatori si vedono negare il diritto di essere stabilizzati”. Una realtà inaccettabile per i lavoratori e per le loro famiglie. “La Politica si disinteressa alla questione, pensano alla nuova riforma sanitaria e a spartirsi le poltrone. Le priorità sono ben altre: garantire le cure agli ammalati e il diritto alla dignità e al lavoro a questi operatori”.