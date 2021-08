HOTEL BUSINESS SCHOOL by FORTE VILLAGE PRESENTA I MASTER 2021-2022

L’Hotel Business School by Forte Village riapre le sue porte il prossimo novembre con le edizioni 2021-2022 del Master Five Stars Hotel Management e del Master Food & Wine Operations Management.

Il Master Five Stars Hotel Management, primo master in Italia nel settore dell’hospitality e tra i migliori nel panorama internazionale in base al ranking Eduniversal, si prepara a presentare un’edizione ancora più ricca, grazie alla collaborazione con il nuovo main institutional partner Palazzo Fiuggi, nuova Wellness Medical Spa di ultima generazione inaugurata lo scorso maggio, che assieme al Forte Village, Palazzo Doglio e Castel Monastero darà agli studenti la possibilità di misurarsi con quattro diverse tipologie di hospitality del settore lusso, dal resort in riva al mare all’albergo di città, dal retreat nel cuore della campagna Toscana alla medical spa.

Resta confermato il fitto calendario di testimonianze corporate che dalla scorsa edizione ha permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con i grandi player del settore turistico, dello sport, del Food & Beverage e dell’industria dei beni di lusso.

Anche in questa nuova edizione, il percorso formativo, che si tiene in lingua inglese, si divide in quattro aree di formazione: la Preparatory Area si occupa di General Management; la Specialist Area con l’Hospitality Management; la Cross-Sectional che tratta il Personal Development; la Opening Area con il Project Work and Traineeship.

Un programma altamente innovativo che si completa con alcuni moduli formativi specifici. Tra questi, i due business games presentati da docenti della Cornell University che, attraverso l’utilizzo di un software specifico, consentono allo studente di simulare la gestione in real-time di un hotel e ristorante.

Il Master Food & Wine Operations Management, ambisce alla formazione di professionisti nel settore enogastronomico, nella filiera del food e del beverage con particolare riferimento all’area wine e nel settore HORECA e GDO. Le macro aree di formazione comprendono: scienza dell’alimentazione; food academy e management nel Food&Wine. Il percorso viene completato dallo sviluppo di un project work, da un percorso finalizzato all’ottenimento della qualifica di sommelier, da visite didattiche presso strutture di primo riferimento e da uno stage finale.

La Hotel Business School by Forte Village nasce nel 2008 da un’intuizione di Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e General Manager del Forte Village, oltre che fondatore di Palazzo Doglio, Palazzo Fiuggi, imprenditore di successo e creatore di diversi progetti nel campo dell’hospitality che si sono sempre rivelati delle case history.

La scuola, che sin dai primi anni vanta una percentuale di placement che si attesta intorno al 99%, ad un anno dal termine del percorso di studi, si è affermata rapidamente come punto di riferimento per la formazione manageriale nel settore luxury hospitality. Non è casuale, la scelta di basare la sua metodologia di insegnamento sull’ approccio learning by doing e di affidarsi ad un corpo docente costituito da un mix di accademici, top manager e professionisti del settore, per garantire una maggiore aderenza con il mondo del lavoro ed una immediata applicazione pratica dei moduli sviluppati in aula. Da non dimenticare, infine, la storica collaborazione con la Luiss Business School a garanzia del rigore della qualità della didattica e del costante aggiornamento dei moduli.

Il Master Five Stars Hotel Management e il Master Food & Wine Operations Management sono a numero chiuso e prevedono un processo di selezione dei candidati.

Per partecipare alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio disponibili, è necessario inviare il proprio Curriculum entro il 31 Agosto 2021 all’indirizzo mail: info@masterfivestars.com. I requisiti minimi di partecipazione sono la laurea di primo livello o in alternativa un diploma con comprovata esperienza pregressa nel settore dell’hospitality per il Master Five Stars Hotel Management e il diploma per il Master Food & Wine Operations Management. Per entrambi i Master è inoltre richiesta un’adeguata padronanza della lingua inglese e la conoscenza del pacchetto Office. Il percorso di selezione prevede la somministrazione di un test psicoattitudinale, un colloquio in lingua inglese e la valutazione del Curriculum.

https://masterfivestars.it/

CONTATTI SEGRETERIA HOTEL BUSINESS SCHOOL

info@masterfivestars.com ; T: 070 921 8097 / 338 600 1266 ; www.masterfivestars.it

PRESS Raffaella Zedda (PR coordinator) – 335 14 01206; raffaella.zedda@fortevillage.com