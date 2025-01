Horizon celebra San Valentino e Carnevale con offerte imperdibili

Con l’arrivo di febbraio, il punto vendita Horizon Sestu si prepara a festeggiare due delle ricorrenze più attese dell’anno: San Valentino e Carnevale. Per l’occasione, sono state lanciate promozioni esclusive che renderanno ancora più speciale questo periodo, permettendo ai clienti di trovare il regalo perfetto per il 14 febbraio o di prepararsi al meglio per le feste in maschera.

Dal 29 gennaio al 17 febbraio, Horizon propone una vasta selezione di idee regalo per San Valentino, pensate per sorprendere il partner con un pensiero originale e romantico. Portafoto, peluche, decorazioni a tema, cuscini a forma di cuore e fiori sono solo alcune delle proposte disponibili nel punto vendita. Inoltre, è presente una sezione dedicata al make-up, per chi desidera un tocco di bellezza in più per la propria serata speciale.

Subito dopo, spazio alla creatività e al divertimento con il Carnevale. Fino al 5 marzo, Horizon offre una selezione di costumi per adulti e bambini, accessori, coriandoli e stelle filanti a prezzi vantaggiosi. Dai travestimenti classici a quelli più originali, ogni cliente potrà trovare il costume perfetto per trasformarsi nel proprio personaggio preferito.

Le promozioni di San Valentino e Carnevale sono consultabili direttamente nel punto vendita di Sestu, Ex S.S. 131 Km 7.65, aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00, oppure online sul sito ufficiale www.horizonwh.com. Per rimanere sempre aggiornati sulle offerte e le novità, è possibile seguire Horizon anche sui principali canali social.

Un’occasione imperdibile per rendere unico il mese di febbraio, celebrando l’amore e il divertimento con prodotti di qualità a prezzi competitivi.