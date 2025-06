Nel pomeriggio di ieri, a Sanluri, i carabinieri della Stazione locale, con il supporto dei colleghi di Villanovafranca, hanno arrestato un uomo del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il controllo è scattato nel centro abitato, dove l’uomo – un barista con precedenti di polizia in materia di stupefacenti – è stato fermato per una verifica. Il suo atteggiamento particolarmente nervoso ha indotto i militari a procedere con una perquisizione personale, nel corso della quale è stata rinvenuta una somma di denaro in contanti, della quale l’uomo non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile.

La perquisizione è stata successivamente estesa alla sua abitazione, dove i Carabinieri hanno scoperto oltre 50 grammi di hashish, bilancini di precisione e ulteriore denaro contante, ritenuto compatibile con un’attività di spaccio.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.