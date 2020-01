Harry e Meghan rinunciano al titolo, non sono più “reali”: “Lavoreremo e saremo indipendenti”

Terremoto nella Royal Family. Harry e Meghan rinunciano al loro ruolo “ufficiale” di membri della famiglia Reale. L’annuncio – una vera bomba – con un lungo post sull’account Instagram ufficiale della coppia. Sono dunque confermate le indiscrezioni circolate in questi giorni che davano i duchi del Sussex in procinto di prendere la storica decisione. Un “passo indietro”, come scrivono Meghan e Harry per diventare “finanziariamente indipendenti”. La decisione pare sia stata ufficialmente approvata dalla regina.

