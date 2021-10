Halloween? No, grazie. In Marmilla fra doppiadoris, animeddas, panixeddas e su pendi pendi

Halloween? No, grazie.

In Marmilla anche quest’anno si preferisce la tradizione sarda.

Diverse le iniziative nel territorio dei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla” nel prossimo weekend e nei giorni del 1 e 2 novembre, che ripongono antiche usanze delle piccole comunità legate alla festa dei santi e dei morti.

Modi simpatici e intelligenti di coinvolgere i bambini e i ragazzi, offrendo un momento d’aggregazione, aspetto non secondario dopo un anno di mezzo di isolamento imposto dalla pandemia, ma anche di riscoperta del passato e dell’identità culturale del proprio paese.

Tutti eventi, che si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid.

VILLANOVAFORRU Proprio la comunità della Marmilla da almeno un ventennio ha fatto da apripista nella zona alla riscoperta delle tradizioni isolane della festa dei santi e dei morti. Ogni anno a Villanovaforru si ricordano “is doppiadoris”. Lo farà, di nuovo, lunedì 1 novembre il gruppo folk locale “Su Enau” con la collaborazione della parrocchia e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Is doppiadoris erano i suonatori di campane, che per due intere giornate, il 1 e 2 novembre, si alternavano sul campanile della chiesa parrocchiale per effettuare i mesti rintocchi delle campane, appunto, “a morto”, col ritmo de “s’addoppiu”. Invece i bambini e i ragazzi passavano nelle case e alla richiesta “si fadeisi is doppiadoris” ricevevano in dono frutta secca, mandorle, noci, castagne, dolci e caramelle, che sistemavano in un fazzoletto o in un tovagliolo.

I ragazzi del 2021 lo rifaranno lunedì pomeriggio. Alle 15 ritrovo nella piazza Costituzione e partenza della questa de id doppiadoris. Alle 17,30, sempre nella piazza giochi antichi e degustazione per tutti di castagne arrosto vino.

GENURI Il centro di aggregazione sociale proporrà martedì 2 novembre alle 16 su connottu giaunesu de “Is Panixeddas”. Gli operatori del centro sociale accompagneranno bambini e ragazzi in una “questua porta a porta” nelle famiglie di Genuri. I piccoli paladini della tradizione chiederanno appunto “is panixeddas” dicendo “Faei is panixeddas” e riceveranno in dono frutta secca e dolciumi.

GESTURI Domenica 31 ottobre al pomeriggio l’oratorio farà rivivere la tradizione de “Su pendi pendi”. I ragazzi del paese della Giara chiederanno in tutte le case dei gesturesi “su pendi pendi” e riempiranno i loro sacchetti e cestini con frutta, caramelle e cioccolato.