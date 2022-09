Ha un malore e si accascia sul volante: auto fuori strada, morto 60enne a Cabras

Era in auto, al volante, con a fianco la moglie. All’improvviso è stato colto da un malore, si è accasciato sul volante, è uscito fuori strada e si è schiantato, morendo dopo pochi secondi. E’ accaduto nel pomeriggio lungo la strada provinciale 71 a Cabras. La moglie ha tentato disperatamente di prendere il controllo dell’auto e di bloccarla, ma non ce l’ha fatta. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, i medici hanno provato a rianimare il 60enne, ma non c’è stato nulla da fare: a quanto pare, per tutta la giornata aveva accusato dolori al petto.