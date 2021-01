Guspini, terribile incidente: un morto e quattro feriti gravi al ritorno da una battuta di caccia

Guspini, terribile incidente: un morto e tre feriti gravi al ritorno da una battuta di caccia. Alle ore 19.30 circa, per cause in corso di accertamento si c’è stato un grave scontro tra due auto sulla SS 126 Km. 100 tra Guspini e San Nicolò D’Arcidano. Una Fiat Panda con alla guida un uomo di San Nicolò D’Arcidano e con un passeggero, mentre percorreva la SS 126 in direzione di San Nicolò D’Arcidano, si è scontrata con un Nissan Terrano con a bordo tre uomini di Guspini, che si trovava su una piazzola di sosta e stava riprendendo la marcia.

Dopo il violentissimo urto il passeggero della Panda è morto sul colpo, mentre tutte le altre persone sono gravemente ferite. La vittima è Salvatore Medda, 64 anni, di San Nicolò d’Arcidano: come spiegano dalla stazione dei carabinieri di Villacidro, l’uomo, operaio, lascia moglie e due figli. Si tratta di cacciatori che stavano facendo rientro a casa. Sul posto ci sono i carabinieri delle stazioni di Guspini e di Sardara e quelli del radiomobile della compagnia di Villacidro. A bordo dei mezzi ci sono alcuni cani e i fucili dei cacciatori. Tutti e cinque erano infatti cacciatori. I carabinieri stanno effettuando i rilievi: nel caso venisse riscontrata qualche manovra azzardata, uno dei conducenti potrebbe essere indagato per omicidio stradale.