Guspini, minaccia di morte e picchia la ex compagna che si rifugia in bagno: denunciato.

Ieri a Guspini i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio con violenza e danneggiamento, un 43enne, già gravato da precedenti denunce. L’indagine si è basata su riscontri testimoniali e documentali e ha permesso di accertare che l’uomo, la notte del 7 febbraio scorso, nei pressi del bar “L”incastro” di via Emilio Lussu, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha innescato una lite con la sua ex compagna, sbattendole intenzionalmente lo sportello dell’auto sul torace e tirandole i capelli e procurandole un trauma contusivo al torace. In una fase immediatamente successiva l’uomo ha raggiunto la donna all’interno della propria abitazione, previo abbattimento della porta d’ingresso e l’ha minacciata di morte. Ha inoltre danneggiato un telefono cellulare e alcuni oggetti presenti nel bagno dove la donna si è rifugiata. È immediatamente scattato il codice rosso e la donna è stata informata dai carabinieri di quali siano i centri antiviolenza presso i quali potrebbe trovare asilo nei prossimi giorni. In questo momento i carabinieri vegliano su di lei e controllano l’uomo violento che l’ha malmenata.