Cagliari, macerie e discarica dopo lo sgombero degli abusivi: abitanti in rivolta in piazza Medaglia Miracolosa

Macerie e discarica. In rivolta gli abitanti in piazza Medaglia Miracolosa. Un mese fa lo sgombero di un alloggio erp nella piazza del rione San Michele. La polizia municipale era intervenuta per cacciare alcuni occupanti abusivi che stavano eseguendo interventi di manutenzione dell’appartamento comunale (abbandonato da anni dal legittimo inquilino e da allora teatro di varie occupazioni abusive, anche con passaggi di denaro secondo gli abitanti della zona) senza alcuna autorizzazione.

Macerie e detriti, frutto degli interventi edilizi illegali, sono rimasti in piazza. “L’amministrazione aveva promesso di rimuoverli, ma è tutto ancora lì”, spiegano i residenti che, nel timore di ritorsioni a causa del diffuso sistema di illegalità che circonda il mondo delle occupazioni abusive degli alloggi pubblici, si nascondono dietro l’anonimato, “inoltre vengono utilizzati come discarica dai soliti cafoni della spazzatura”.