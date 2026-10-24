Era il dirigente scolastico dell’istituto superiore. A causa di un male incurabile stanotte è andato via, ha lasciato i suoi ragazzi che seguiva con amore: era come un papà, severo per il loro bene e dedicava la sua vita per impartire a loro regole e valori da seguire non solo tra le mura della scuola.

Lui per primo aveva deciso anni fa che i cellulari a scuola dovevano rimanere spenti e depositati prima della lezione: un modo per stare attenti allo studio e per socializzare con i compagni.

La sua scuola oggi lo ricorda così: “Increduli e con profondo dolore comunichiamo che a causa di un male incurabile, stanotte ci ha lasciato il nostro Dirigente Prof. Mauro Canu”.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di alunni e colleghi: “È stato un dirigente che credeva nel rispetto delle regole e nell’importanza di farle rispettare, ma anche una persona attenta e presente, capace di ascoltare ragazzi e genitori”, “un preside molto esigente, ma sempre vicino ai ragazzi dispiace tanto” si legge.