Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno tratto in arresto un 56enne, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al Numero Unico Europeo di Emergenza 112 da parte della sorella dell’uomo. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, al culmine di un’accesa discussione scaturita per futili motivi all’interno dell’abitazione familiare, l’uomo si è scagliato contro la donna con gravi ingiurie e minacce di morte, passando ben presto alle vie di fatto con atteggiamenti violenti.

Nonostante l’aggressione, la donna è riuscita a divincolarsi, a mettersi in sicurezza e ad allertare prontamente i soccorsi.

La tempestiva risposta dei Carabinieri operanti ha consentito di rintracciare e bloccare l’aggressore nei pressi dell’abitazione poco dopo i fatti.