Una giornata all’insegna della passione per i motori e della solidarietà che ha regalato emozioni e sorrisi ai tantissimi visitatori.

L’evento si è tenuto domenica 18 Ottobre ed è stato organizzato da Davide Pilia, Presidente dalla Scuderia Ferrari Club di Cagliari, grazie alla disponibilità della Proprietà e della Direzione del Fass Shopping Centre ed in collaborazione con “Porsche Sardegna”, “Quelli del Belvedere”, “75 Sardegna”, “Old Cars Friends”, “Autostoriche italiane Cagliari”.

Per tutta la durata della manifestazione, è stato presente lo stand dell’associazione “Diversamente ODV” avente come obiettivo principale il miglioramento della qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie; attraverso iniziative mirate, l’associazione promuove l’inclusione sociale e la riabilitazione delle persone autistiche, offrendo supporto concreto alle famiglie per affrontare le sfide quotidiane.

Sin dalle primissime ore del mattino, le autovetture, provenienti dal capoluogo, dall’hinterland e da numerose altre località dell’isola, hanno raggiunto il Fass Shopping Centre posizionandosi nelle aree a loro dedicate, tra l’ammirazione dei presenti che immortalavano il loro arrivo con foto e video.

I numerosissimi visitatori hanno potuto così osservare da vicino le splendide auto sportive, le supercar e le auto d’epoca esposte al pubblico per una rassegna di altissimo livello e di grandissimo interesse storico collezionistico.

La manifestazione è proseguita anche durante il pomeriggio ed è stata visitata da migliaia di persone, che hanno potuto frequentare il meraviglioso centro commerciale e vivere una giornata spensierata all’interno dei modernissimi spazi del Fass Shopping Centre.

Ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento il Presidente della Scuderia Ferrari Club di Cagliari, Davide Pilia: “un evento senza precedenti, con la partecipazione di 150 autovetture, affinché il nostro aiuto arrivi concretamente alle associazioni di beneficenza. L’obbiettivo ritengo sia stato ampiamente raggiunto, ringrazio tutti i partecipanti”.

Il proprietario del Fass Shopping Centre, Stefano De Pascale, sottolinea l’importanza dell’evento, “che mette insieme tante persone, dai più piccoli ai più grandi per la passione dei motori, un centro commerciale che deve essere un centro di aggregazione, un centro che vive tutti i giorni”.

La direttrice del Fass Shopping Centre, Nadia Mombelli, riferisce, tra l’altro di un centro che “deve essere come una piazza da vivere, creata per il benessere delle persone, un centro che vuole essere un palcoscenico per gli eventi ed anche sopratutto per le associazioni”.

L’evento “Motori insieme per la solidarietà” ha riscosso un altissimo gradimento, consentendo ad un vasto pubblico composto da persone di tutte le età, di vivere una giornata speciale dedicata ai motori, con un importante scopo benefico a favore delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Foto gentilmente concessa da Alessandro Musa

Modella Sara Uda