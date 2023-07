Guspini, incivili distruggono il canestro prima del torneo

Incivili distruggono il canestro del campo prima del torneo ma i ragazzi non si scoraggiano e, tutti insieme, aggiustano cerchio in metallo, pannello e rete. A darne notizia è l’assessore allo sport Marcello Fanari che, pochi giorni fa ha comunicato: “Alla vigilia del torneo 3vs3 di basket cosa potevano fare alcuni miei compaesani se non rompere o danneggiare i canestri ? Complimenti cafoni”. Tanta amarezza e dispiacere per un gesto che dimostra che noia, inciviltà e incuranza del bene comune possono prendere il sopravvento in qualsiasi momento. Si pensa che questo atto vandalico sia stato portato a termine da alcuni ragazzi ma di certo non ha intimorito e scoraggiato altri giovani, quelli iscritti al torneo. Anzi: in poco tempo hanno messo nuovamente in funzione il canestro e iniziato a disputare le partite che, tra un tiro e l’altro, hanno regalato momenti di gioco e condivisione e, soprattutto, una grande lezione di vita a chi ha commesso l’atto illecito. Il problema del vandalismo a Guspini non è una novità, anzi: alcuni genitori hanno anche proposto di effettuare delle ronde nelle ore serali al fine di vigilare sui più giovani.

“Sarà il caso che ognuno di noi genitori nel momento in cui i nostri figli escono di casa la notte, facessimo un giretto di ronda.