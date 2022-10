Guida senza patente e trovata in possesso fuochi d’artificio illegali, nei guai una ragazza di Assemini

Guida senza patente e nasconde in auto fuochi d’artificio illegali e sigarette di contrabbando, nei guai una ragazza incensurata. Ieri ad Assemini, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di Cagliari, questi hanno proceduto al controllo della circolazione stradale, contestando quattro infrazioni al codice della strada, tra cui una guida senza patente con sequestro amministrativo dell’auto.

Gli stessi militari hanno poi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, una giovane del luogo incensurata, titolare di un negozio. A seguito di perquisizione avvenuta presso il locale di sua pertinenza, la ragazza è stata trovata in possesso di un artifizio pirotecnico di natura illegale, confezionato artigianalmente, avente il peso di 150 grammi ed è stata anche sanzionata per il possesso di dodici stecche di sigarette prive del marchio del Monopolio di Stato, nonché di 8 kg di alimenti totalmente privi di tracciabilità. L’artificio pirotecnico, le stecche di sigarette e gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro. L’artifizio è stato preso in consegna dagli artificieri della Seconda Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari che lo hanno messo in sicurezza.