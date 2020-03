Guida da Sant’Antioco a Carbonia sotto l’effetto della droga: 33enne denunciato

Ha guidato da Sant’Antioco a Carbonia, violando l’obbligo di restare nel Comune di residenza in questi giorni di emergenza Coronavirus e, soprattutto, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un 33enne, però, non ha fatto i conti con i controlli serrati dei carabinieri di Carbonia, agli ordini del comandante Lucia Dilio: l’uomo ha parcheggiato l’automobile nello spiazzo esterno di un supermercato, in via Dalmazia, quando è stato notato dai militari. Insospettiti, l’hanno perquisito ed è saltata fuori la droga: una dose di marijuana, una pasticca verosimilmente di Subuxone e tre siringhe con evidenti tracce di stupefacenti. Tutta la droga è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti e multato per aver violato le disposizioni previste dal decreto legge dello scorso venticinque marzo, che vieta appunto gli spostamenti extra-comunali se non per comprovati e validi motivi. I documenti di guida sono stati riritati e l’auto è stata affidata al genitore del 33enne.

Nelle stesse ore, i militari del Norm di Carbonia hanno denunciato anche M.G. per il reato di evasione. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in giro per la città mineraria. Ai militari ha detto che stava andando al Serd, ma il tragitto che stava facendo è risultato incompatibile.