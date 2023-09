Guerra delle poltrone e giunta comunale in crisi a Capoterra

Capoterra – Il Psd’Az sarà l’ago della bilancia per l’amministrazione di Garau? Sembrerebbe proprio di si: respinte al mittente l’attribuzione delle deleghe, i due assessorati spettanti al Partito Sardo restano vuoti e la maggioranza è sul filo di lana. Questa mattina si terrà la seduta del consiglio comunale e si capiranno meglio le dinamiche che hanno tenuto banco nelle calde settimane estive: dopo i battibecchi tra amministratore e consiglieri del Psd’az legati alla sfiducia del presidente del consiglio, degenerati con l’azzeramento della giunta, i rapporti sono rimasti tesi e, a oggi, sembrerebbe che un punto di intesa non si sia ancora stato trovato. Riassume bene la situazione il capogruppo del PSI Silvano Corda, “il gruppo consiliare di Sardegna 2020 di Tunis, a Capoterra, si spacca durante l’ultima seduta di consiglio comunale. Gigi Frau diventa capogruppo di sé stesso in Sardegna 2020 al centro, nuovo partito del consigliere regionale StefanoTunis, mentre Pino Dessì, Silvia Cabras, il suo ex fedelissimo Gino Caruso e Rita Serreli subentrano in Capoterra nuova Garau sindaco. Cominciano a delinearsi le direttive per le prossime elezioni regionali perché i 4 che prima urlavano fedeltà e stima a Tunis, che aveva fortemente voluto e sostenuto Garau sindaco, viene abbandonato miseramente per altri lidi. Gianluigi Marras, neoeletto presidente del consiglio, diventa parte integrante della maggioranza. La pantomima dell’elezione a presidente ha visto il voto dell’ex presidente del consiglio Stefano Piano, in cambio della nomina all’Assessore Pino Baire, fraterno amico dell’ex consigliere comunale Volpi che ha sostenuto con i suoi voti Piano oltre al voto del componente del Pd Efisio Demuru che continua a sostenere un’amministrazione di Dx.

Inoltre il sindaco, durante la seduta dell’ultimo consiglio, ha sventolato un foglio dicendo che per il Psd’az erano già state decise due nomine con il rispetto della parità di genere, mentre, di fatto, durante la riunione tra i componenti del Psd’Az e il sindaco, sia stata aggiunta, invece, una postilla in cui si confermava la volontà di nominare due assessori uomini come da accordi di inizio mandato. Lo conferma il fatto che il giorno prima di ferragosto, lo stesso Christian Stevelli consulente del presidente Solinas e Gaetano Crocco ex assessore comunale (entrambi del Psd’az) in una riunione con il Sindaco, parlando a nome di tutto il gruppo, sia stato siglato l’accordo in giunta di due assessori uomini. Dopo questa riunione, sentendosi pressato, Garau ha cercato di correre al riparo e si è subito affrettato a mettere in Giunta una figura storica della politica capoterrese come quella di Pino Baire, figlio del grande amico di caccia e non solo del padre come ribadito in consiglio. Questa nomina di fatto elimina la possibilità al Psd’az di inserire 2 uomini in giunta per il rispetto di legge della presenza delle quota rosa”.