“Tutta la comunità ha diritto a un servizio così essenziale e con la comunità anche tutti i turisti che visitano la nostra splendida zona”. All’origine del disagio è un guasto che sta impegnando, da ieri, i tecnici di Abbanoa. La rabbia del Comune: “Chiediamo con insistenza una soluzione definitiva a questo problema.

Abbiamo bisogno di azioni concrete e immediate per risolvere questa situazione una volta per tutte”.

Una estate che, oltre al gran caldo, verrà ricordata per gli innumerevoli guasti alle econdotte idriche che hanno lasciato a secco migliaia di cittadini e turisti: un grave danno, anche d’immagine per i Comuni che durante la bella stagione vengono presi d’assalto da chi vuole godere delle bellezze locali. “Ancora una volta, sopratutto la parte alta del paese di Domus de Maria, in prossimità anche alle aree dei lentischi, è senza acqua, stiamo vivendo un’altra giornata senza questo servizio essenziale” ha espresso ieri il Comune. “Nonostante siamo in stretto contatto con i vertici di Abbanoa fin da stamattina, la perdita non è ancora stata individuata. È inaccettabile che i nostri cittadini e i turisti debbano affrontare questa situazione, soprattutto in un periodo così delicato con un carico antropico così significativo.

Secondo i tecnici abbanoa è presente una grossa perdita idrica nella condotta che porta l’acqua al deposito di Domus de Maria. Il livello dell’acqua del deposito non è sufficiente per avere l’acqua in tutto il paese. Gli operai di Abbanoa stanno lavorando assiduamente proprio per questo ma non hanno individuato la sede della perdita di acqua”.

Per affrontare l’emergenza, il Comune ha chiesto il posizionamento di autobotti “anche se si tratterà, appunto, di soluzioni provvisorie che non risolvono il problema enorme che ci stanno creando.

L’Amministrazione Comunale sta facendo tutto il possibile per risolvere questo grave problema, utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione. Siamo profondamente preoccupati e dispiaciuti per il disservizio che sta colpendo la nostra comunità e ci impegniamo a trovare una soluzione il più presto possibile”.

L’auspicio è quello che i tecnici possano trovare la perdita. Nel frattempo, questa mattina, l’autobotte sarà posizionata in piazza Is Argiolas dalle 9:00 alle 13 e dalle 14:00 alle 17:00.

“Ci auguriamo che venga trovata il più presto possibile la perdita e che il deposito si riempia. Speriamo che la situazione si risolva presto e che la nostra comunità possa tornare alla normalità”.