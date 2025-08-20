Segnalati da alcuni cittadini al numero di emergenza 112, due cani tenuti in condizioni di forte sofferenza sono stati salvati dai carabinieri della stazione di Villamar a Guasila. Gli animali, entrambi meticci, erano legati con cavi talmente corti e stretti da impedirne i movimenti, un quadro che ha subito fatto emergere agli occhi dei militari la gravità della situazione.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del servizio veterinario dell’ASL di Sanluri, il cui medico ha confermato lo stato di maltrattamento. I due cani sono stati quindi sequestrati e trasferiti in un canile convenzionato a Ortacesus, dove riceveranno cure e assistenza adeguate.

Il proprietario, un allevatore settantenne del luogo, è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali. La Procura è stata immediatamente informata.

L’operazione si inserisce nell’azione quotidiana dell’arma dei carabinieri per la tutela del benessere animale, un impegno che affianca quello per la sicurezza delle persone e che mira a contrastare ogni forma di crudeltà, diffondendo al tempo stesso una cultura del rispetto e della legalità.