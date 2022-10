Chiude la guardia medica di Pirri, cittadini in rivolta: “Sede trasferita in via Romagna e disagi per gli anziani”

“Prendiamo atto dell’incresciosa vicenda della chiusura della guardia medica sita a Pirri, in via Santa Maria Chiara 85, punto di riferimento per tutta la municipalità”. La denuncia è di Carlo Tack, coordinatore della Lega a Cagliari che riferisce di tante lamentele ricevute dai cittadini. “È vero che il servizio verrà garantito “provvisoriamente”, dicono dall’Asl, presso la Cittadella della Salute in via Romagna 16, ma è anche vero che per tanti anziani, disabili impossibilitati a raggiungere autonomamente o con i mezzi pubblici un luogo per loro così distante, dovranno tristemente fare a meno di questo essenziale servizio. Nell’arco temporale dei lavori non si poteva creare un disagio inferiore con un locale sostitutivo nella stessa municipalità di Pirri? Questa è la domanda che tutti noi ci poniamo alla quale speriamo al più presto di avere una risposta concreta”.