Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della Guardia giurata Massimo Raffi. Il 42enne, di cui si erano perse le tracce lo scorso primo gennaio, è stato ritrovato questa mattina senza vita nella sua auto, a Castelnuovo di porto.

L’allarme era scattato dopo che, uscito dalla sua casa di Montelibretti, Raffi non ha più risposto al telefono. Familiari e amici si sono rivolti all’Associazione Penelope Lazio Odv che si occupa di persone scomparse per lanciare un accorato appello:”Aiutateci a ritrovare Massimo potrebbe trovarsi in difficoltà, perché sta attraversando un periodo difficile”. Raffi, segretario generale presso il SAV, Sindacato Autonomo Vigilanza, era amatissimo anche dai colleghi di lavoro, sconvolti dal dolore per la sua tragica fine così prematura. I Carabinieri di Monterotondo si stanno occupando delle indagine e di tutti i rilevi del caso.