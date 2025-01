Davide Nicola oggi ha parlato alla vigilia della 19a giornata del campionato di Serie A. L’allenatore del Cagliari interviene in conferenza stampa per parlare della gara di domani ma non solo. Il mister ha toccato vari argomenti tra cui: il calciomercato, la sua posizione sulla panchina del Cagliari, il rapporto con i tifosi e il gioco della squadra

INFORTUNATI E MERCATO -“Non è a disposizione Luvumbo ma sta migliorando, Jankto ha la febbre ma per il resto tutto ok. Non mi interessa del mercato, ho professionisti di livello nella mia squadra che non si faranno distrarre dal mercato. Scuffet farà una grande partita!”.

GIOCARE MALE PER VINCERE? –“Secondo me bisogna aggiungere un po’ di pepe, nel senso di perseveranza, energia, passione ed equilibrio. Bisogna dare valore alla prestazione e dobbiamo capire quando attaccare e quando difendere strenuamente. Questa settimana abbiamo capito il livello delle nostre prestazioni e cosa ci si aspetta da noi, quando essere cinici e quando difendere o spazzare la palla in tribuna. Non è una questione di giocare bene o male”.

LA MIA POSIZIONE SULLA PANCHINA DEL CAGLIARI -“Sono tutta la carriera in discussione, mi contraddistingue il fatto di essere focalizzato e di pianificare tutto. Riusciremo a fare qui quello che voglio, stiamo cercando di creare tramite il gioco ed i risultati. Nel campionato del Cagliari ci saranno momenti difficili ma dobbiamo saper guadagnare dai momenti di disagio come le sconfitte con le big, poi arrivano le partite con squadre alla portata. Ci manca il fatto di dar valore alla prestazione sia attaccando che difendendo”.

SCARSA VENA REALIZZATIVA –“Voi vi concentrate sulle problematiche, è più facile notare ciò che non va, noi gli dedichiamo il giusto tempo. Segnare? L’abbiamo fatto per i numeri che abbiamo e che miglioreremo, non mi faccio problemi di questo tipo, per indole ho fiducia in chi lavora con me”.

MONZA -“Lo scorso anno hanno dimostrato ma al di là di loro conta cosa vogliamo fare noi, la partita va letta in base alle situazioni. Serve dare il massimo per ottenere il massimo oltre al fare la prestazione, concentriamoci su di noi!”.

ROG –“L’ho incontrato in questi giorni, molti ragazzi lo conoscono ma io penso solo alla partita con il Monza. Dopo faremo delle valutazioni ma penso che la squadra sia in linea con quello che possiamo fare, dopo ci penseremo”.

PAVOLETTI –“Potrebbe partire dal primo minuto o anche subentrare, fa parte delle scelte generali e per questa partita ma abbiamo giocatori adeguati”.

CAGLIARI MONZA, SPAREGGIO–“Incontriamo una squadra che termina il girone d’andata lottando per il nostro obiettivo, ora alla fine del girone possiamo fare una valutazione sugli scontri diretti giocati. Non sarà uno spareggio con il Monza, io non ragiono così. Sono stato varie volte in fondo alla classifica per poi uscirne alla fine”.

LA PARTITA DI VENEZIA E IL RAPPORTO CON I TIFOSI–“La cosa che ci preme è fare bene noi e gratificare i nostri tifosi, loro sono lucidi. Vedono che giochiamo piacevolmente, noi stessi ci chiediamo di essere più cinici, pratici e di lottare fino alla fine. I miei giocatori hanno grande attaccamento! A Venezia è andata così perché sono mancate queste cose, quello che i nostri tifosi vogliono da noi, ben venga il loro esodo a Monza”.

PRATI E ZAPPA –“Non mi interessa di Zappa uomo mercato, mi interessa l’impiego che ha avuto e che è un giocatore importante per noi. Ho letto che non vedo Prati ma sono vostre considerazioni, lui sa cosa penso di lui, ci parlo onestamente. A me piace molto ma sono in 5 tutti competitivi nel reparto di centrocampo. In base a dinamiche e partite non ha giocato ma non cambio idea su di lui, è intelligente ed ha qualità!”.