La grave denuncia dell’ex Presidente della Regione Mauro Pili che sul suo profilo Facebook ha presentato foto inquietanti sulle condizioni del Ponte della Scafa fra Cagliari e Giorgino percorso ogni giorno da decine di migliaia di automobilisti che transitano da Cagliari verso Capoterra, Pula, Sarroch, Villa San Pietro. Un d’oro reportage che sembrerebbe mostrare condizioni veramente inquietanti del ponte che avrebbe bisogno di una manutenzione.

La denuncia di Pili: “🔴🔴🔴 migliaia di persone, ogni giorno passano su questo ponte su Santa Gilla!!!

🔴🔴🔴 è quello all’altezza di Giorgino, la strada a quattro corsie che collega Cagliari sulla 195 per Pula!!!

🔴🔴🔴 Un degrado totale, senza nessun controllo, sinonimo di infrastrutture allo sbando, con amministratori che pensano a inutili piste ciclabili, ma incapaci di affrontare le questioni serie!

🔴🔴🔴 presento denuncia per attentato alla sicurezza dei trasporti!

Domani tutti i dettagli della situazione.”