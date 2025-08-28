Elmas, furto con scasso alle macchinette di via Sulcitana: “Ci scusiamo con i nostri avventori per non poter dare il servizio di vendita bibite fresche”. “Delinquenti” in azione, ancora una volta, la macchina ha subito dei danni importanti e ora è fuori servizio.

È la proprietaria del locale che rende nota l’azione e aggiunge: “Ma non preoccupiamoci perché Elmas è un paese tranquillo e sicuro. Sicuramente chi dice questa frase non sa cosa vuol dire non dormire più la notte per il timore di subire altri furti, ed essere svegliati con la solita frase hanno distrutto tutto. Sicuramente non sa cosa vuol dire lavorare con fatica e onestamente ed essere buttati a terra in ginocchio da delinquenti che si muovono su un territorio in cui le malefatte rimangono impunite”.

Un appello alle istituzioni di competenza al fine di garantire “la sicurezza della nostra comunità”, minata da “frequenti e preoccupanti di atti criminosi come violenze, furti con scasso alle attività commerciali, alle associazioni e alle abitazioni, furti di automobili e atti di vandalismo. Nella speranza, soprattutto per i nostri figli che, nelle more che qualcuno si muova, non accadano fatti criminosi ancor più gravi”.