Gravissimo incidente sulla statale 129: quattro feriti, uno è deceduto

Bruttissimo incidente sulla strada statale 129 al chilometro 78, in prossimità del bivio di Bolotana. Tre le auto coinvolte nel terribile impatto avvenuto appena dopo la stazione di servizio: quattro feriti di cui uno in gravi condizioni e l’altro purtroppo deceduto, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo. A nulla è valso anche l’intervento dell’elisoccorso. La vittima aveva 21 anni. Al momento non si hanno più dettagli. Sul posto i carabinieri di Bolotana, Orotelli, Ottana e i vigili del fuoco di Macomer. Il traffico è stato interdetto per le operazioni di soccorso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO