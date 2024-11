Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È accaduto durante la notte scorsa, in via Millelire, per cause ancora da accertare una Fiat 500 e una Renault si sono scontrate. Sul posto sono immediatamente intervenuti due mezzi del 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali cagliaritani. Si tratta di due giovani, ricoverati uno al Brotzu e l’altro al Policlinico di Monserrato.