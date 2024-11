Capoterra, sciame di calabroni attacca una donna mentre fa jogging

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La donna è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il territorio.

È accaduto ieri nella zona di via Dei Genovesi poco prima della Chiesetta. A raccontare l’accaduto è proprio la donna al fine di avvisare più persone possibili. “Mi sono recata al pronto soccorso e mi hanno somministrato le terapie del caso ma mi preoccupa l’accaduto perché è una zona molto popolata, tante persone passeggiano con i cani, alcune sono anche persone anziane che sicuramente non hanno la prontezza di scappar via se aggrediti da uno sciame. Oltretutto in quella zona ci sono anche le scuole e potrebbe essere un rischio anche per i bambini”. Questa mattina “alle 9 ho contattato i vigili del fuoco del commando di Cagliari, in mezz’ora erano già sul posto e sono intervenuti tempestivamente. Hanno rilevato la presenza di un grosso nido di vespe che ha attirato i calabroni. La strada è stata messa immediatamente in sicurezza”.