Grave schianto sulla 130, auto sbanda e centra dei mezzi dell’Anas: un ferito grave

Incidente con un ferito sulla strada Statale 130, nella zona di Siliqua, a poche decine di chilometri da Cagliari. Un automobilista, per cause ancora da chiarire, è andato a centrare dei mezzi dell’Anas che si trovavano nella strada, utilizzati per svolgere tutta una serie di lavori. L’impatto è stato abbastanza forte, il guidatore è stato trasportato all’ospedale Brotzu con l’elisoccorso, intervenuto sopra le teste dei tantissimi automobilisti, fermi in una lunga coda, in attesa che la situazione ritorni alla normalità.