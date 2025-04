Momenti di paura sulla Strada Statale 130, all’altezza di Assemini, dove pochi minuti fa si è verificato un violento scontro frontale che ha coinvolto altri tre veicoli, diversi i feriti. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Il traffico risulta momentaneamente bloccato in direzione Elmas. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulla riapertura della strada.