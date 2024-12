Il sinistro si è verificato attorno alle 15 sulla Sp 10 fra Bono e Bottida. Un uomo ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata. Stando alle prima informazioni, non ci sono altre vetture o persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre l’uomo rimasto incastrato nell’auto, che è stato ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni di salute non risultano gravi. I Carabinieri si stanno attualmente occupando dei rilievi di rito.