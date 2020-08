Grave incidente a Porto Pino: donna cade in barca e si ferisce alla testa

Grave incidente a Porto Pino: necessario l’intervento dell’elisoccorso per una donna a bordo di una barca a vela. Intorno alle ore 15, innanzi a centinaia di bagnanti che ogni giorno affollano il litorale del Sulcis Iglesiente, le squadre di soccorso si sono attivate per trasportare d’urgenza una donna che, pare a causa di una caduta in barca, ha riportato un serio trauma alla testa.

Due soccorritori si sono calati dall’elicottero per raggiungere la persona ferita a bordo di un mezzo navale della guardia costiera. Un’ambulanza ha poi provveduto a trasportare la donna nei pressi di un piazzale adiacente alla prima spiaggia dove ad attenderla c’era l’elisoccorso che l’ha trasportata immediatamente in ospedale.