Grave esplosione nell’azienda Safimet, 4 operai intossicati

Grave incidente oggi all’interno della Safimet a San Zeno, frazione di Arezzo. Il tetto dell’azienda, specializzata nel recupero e nell’affinazione di metalli preziosi, è crollato parzialmente a causa di una forte esplosione. Stando alle prima informazioni riportate dall’Ansa, 4 operai sono stati portati in ospedale e altre persone presenti sono state intossicate dai fumi dell’incendio. Sembra che l’esplosione sia partita da una caldaia, ma tutte le verifiche sono ancora in corso. Fortunatamente, gli operai ricoverati non sono in pericolo di vita. I sanitari della Misericordia di Arezzo hanno messo in sicurezza le persone presenti evacuando la zona. Una grande nube bianca dovuta all’esplosione ha coinvolto un’ampia zona e sono già state compiute le operazioni di decontaminazione. Come da prassi, sono anche in corso le indagini per verificare responsabilità e condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda. La struttura è in fase di messa in sicurezza.