Sardegna, Aeroitalia: “I nostri aeromobili sicuri, la lentezza nei controlli non dipende da noi”

Dalla compagnia Aeroitalia, dopo l’articolo in cui si riportavano malumori e contestazioni per la gestione della continuità territoriale, riceviamo e pubblichiamo.

“Il contenuto dell’articolo in questione riporta informazioni del tutto infondate e non veritiere e chiaramente dannose per l’immagine e per gli interessi della Compagnia. Ed ancora tale scritto, con cui si diramano e diffondono – immotivatamente – commenti diffamatori, notizie false e manifestamente errate, offrendo una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà, è stato a sua volta oggetto di diffusione da parte di altre testate online, blog, social network e via discorrendo. Ciò ha creato e sta creando un grave pregiudizio sotto ogni punto di vista, anche economico alla compagnia, bersaglio di invettive gratuite e diffamatorie. Infatti, gli aeromobili impiegati da Aeroitalia per operare le tratte di continuità territoriale da/per la Sardegna rispecchiano gli standard qualitativi e di sicurezza di cui alla normativa di settore; la circostanza riferita alla lentezza dei controlli è estremamente valutativa e non corrispondente alla realtà atteso che le tempistiche non sono dettate dalla compagnia bensì necessarie agli opportuni controlli di rito. Quante alle presunte proteste sui social, tali dichiarazioni virgolettate non riportano il nome degli autori”.