Pomodori, olive, uva distrutti dal maltempo che, improvvisamente, oscura il cielo e prende il sopravvento. Non un normale temporale estivo bensì grossi e tanti chicchi di grandine che colpiscono ortaggi, vigneti distruggendo il raccolto imminente.

Ieri è accaduto anche a Barrali: un agricoltore ha mostrato i danni causati dal maltempo. “È incredibile come sia sottile la linea tra sacrificare ore e giorni per poter lavorare e dar da mangiare a se stessi e agli altri e perdere tutto in una manciata di minuti” ha espresso M.N.

“Un abbraccio ai colleghi che hanno perso tutto, dagli orti alle vigne, agli ulivi. Madre Natura ogni tanto ci ricorda quanto siamo piccoli e impotenti dinanzi a lei”.