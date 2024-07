Grande successo per la ” Sfilata delle Maschere Tradizionali sarde “, lo show a Santa Teresa di Gallura (VIDEO)

Grande successo per la ” Sfilata delle Maschere Tradizionali sarde ” che si è tenuta sabato scorso a Santa Teresa di Gallura. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Santa Teresa di Gallura con il Patrocinio del Comune, ha visto la partecipazione dei gruppi Folk ” Lungoni ” e ” Vento d’Agliola ” e dei Gruppi in Maschera ” Sos Tumbarinos di Gavoi “, ” Sos Tintinnatos ” di Siniscola e ” Su Maimoni e Is Ingestusu ” di Tertenia. L’appuntamento, che fa parte della programmazione degli eventi previsti per il mese di Luglio, è stato seguito da un pubblico numeroso ed entusiasta che ha applaudito a lungo la sfilata e le esibizioni in piazza. Si è trattato di uno spettacolo affascinante ed originale che ha offerto ai presenti un vero e proprio viaggio attraverso le tradizioni millenarie della Sardegna con le sue radici culturali più autentiche. Le maschere ed i gesti rituali racchiudono significati arcaici che sono stati tramandati di generazione in generazione come quelli che si ispirano all’antichissimo culto del Dio Dioniso, ai riti per la fertilità della terra ed a quelli propiziatori dell’acqua. Un autentico viaggio tra Misticismo e Tradizione che ha sucitato stupore ed emozione in una serata assolutamente da ricordare.