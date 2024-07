Cagliari, ecco la giunta di Massimo Zedda: 5 donne e 4 uomini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cinque donne e quattro cco la giunta di Massimo Zedda, che ha appena giurato sulla costituzione italiana, e che ha voluto ringraziare i suoi avversari in campagna elettorale Alessandra Zedda e Giuseppe Farris: “E’ stata una campagna elettorale corretta e rispettosa, ma questo evidentemente non fa notizia sui giornali nazionali. Ma la cosa che a noi importa è che ci sono i presupposti per lavorare bene per la nostra splendida città”, ha detto Zedda.

Ecco nomi e deleghe:

Vicesindaco Cristina Mancini, che sarà anche assessore a Innovazione e Accessibilità digitale

Giuseppe Macciotta, Sport e tempo libero

Matteo Lecis Cocco Ortu, Urbanistica

Yuri Marcialis, Mobilità e Infrastrutturazione

Anna Puddu, Salute e Servizi Sociali

Maria Francesca Chiappe, Cultura e Spettacolo

Giulia Andreozzi, Pubblica Istruzione

Carlo Serra, Sviluppo economico

Luisa Giua Marassi, Ecologia e Ambiente

Restano in capo al Sindaco:

•⁠ ⁠polizia municipale e sicurezza urbana

•⁠ ⁠organizzazione e valorizzazione del personale

•⁠ ⁠bilancio tributi e patrimonio

•⁠ ⁠governo delle collaborazioni istituzionali e dei processi partecipativi

•⁠ ⁠Avvocatura

•⁠ ⁠Protezione civile