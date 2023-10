Gradini un po’ ovunque ad Assemini, scalinate impossibili per chi ha problemi a deambulare

Gradini un po’ ovunque, scalinate decisamente impossibili per chi ha problemi a deambulare: i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Stefano Demontis e Sabrina Stara intervengono sulla necessità di programmare interventi che consentano ad ogni cittadino di poter percorrere strade e marciapiedi in sicurezza. Ma anche di raggiungere giardini, parchi ed altre strutture pubbliche senza dover incorrere in ostacoli troppo spesso insormontabili.

Per Demontis: “Abbattere le barriere architettoniche è un dovere non più trascurabile. È compito di chi amministra, superare l’inerzia del passato, ponendo la massima attenzione sulla libertà di movimento delle persone”.

Per Stara: “Bisogna investire in un progetto articolato e adoperarsi per spendere bene il denaro pubblico disponibile. Una Comunità deve crescere in modo armonico, dando a chi ha maggiori difficoltà gli strumenti necessari per essere più libero. Anziani e disabili vanno tutelati per primi”.