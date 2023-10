Samassi, dopo gli allagamenti via alla pulizia delle caditoie

Un temporale improvviso, breve ma intenso, il primo della stagione dopo mesi aridi e di siccità: circa 20 minuti sono stati sufficienti per inondare piazza e diverse strade del centro abitato oltre che a provare danni e disagi all’interno di diverse abitazioni. Al fine di evitare che questi inconvenienti possano ripetersi, il Comune annuncia la pulizia delle caditoie che avverrà oggi e nel corso dei prossimi giorni. Piazza Resistenza, via Sardegna, via Trieste, via Cervi, via Pertini, via Turati, via M. Carta, via Nivola, via Dessì e strade adiacenti saranno le zone interessate dagli interventi. Una raccomandazione, ossia quella “a non lasciare mezzi parcheggiati nelle strade indicate”.