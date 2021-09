Gonnosfanadiga, fermato alla guida ubriaco: nei guai 26enne di Villcidro

Fermato a un posto di blocco nella notte a Gonnosfanadiga in via Kennedy, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 26enne di Villacidro. Sottoposto ad alcoltest è risultato positivo con un tasso di 2,16 grammi per litro alla prima prova e alla seconda. I documenti di guida e di circolazione dell’auto sono stati sequestrati mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.