La denuncia attraverso un post Facebook e un l’appello rivolto a tutti: “Chiedo a chiunque abbia informazioni o abbia visto qualcosa di sospetto di contattarci. È importante che venga fatta luce su questa ingiustizia”.

Sul gruppo dedicato al paese la triste vicenda che racconta il terreno di un uomo saccheggiato durante la notte: “Sono profondamente amareggiata e dispiaciuta nel dover condividere questa triste notizia. Qualcuno ha avuto la misera e ignobile idea di rubare questa notte dal 16. Al 17.06. circa 150 chili di cipolle, coltivate con tanta fatica e passione da un uomo anziano del nostro paese in località Su Prelau. Questa azione è stata davvero miserabile, un gesto ignobile che dimostra tutta la pochezza di chi l’ha compiuta, senza rispetto né solidarietà per il lavoro e la dignità di una persona” spiega una vicina. Interviene anche la figlia della vittima, C. Cau, che, sempre nel post social, scrive: “Chi ha visto o sa qualcosa ci contatti”.