Gli occhi del mondo puntati su Cagliari, i potenti della terra in Sardegna per il lavoro del futuro

Con la viabilità stravolta e le inevitabili polemiche al seguito, al via a Cagliari la riunione ministeriale del Lavoro e Occupazione del G7: intelligenza artificiale, invecchiamento attivo, competenze, inclusione e sicurezza sono i temi portanti dei confronti e dibattiti presieduti dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, con la partecipazione degli omologhi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Per l’occasione, il ministro accoglierà il commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali, il direttore generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), il direttore per l’Occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), oltre ai rappresentanti dei gruppi Business 7, Labour 7, Civil 7, Women 7 e Youth 7. L’agenda della ministeriale G7 organizzata nel capoluogo sardo prevede per la giornata di oggi una cena di benvenuto, mentre i lavori si apriranno ufficialmente domani, giovedì 12 settembre, per poi concludersi venerdì 13 con l’adozione della dichiarazione finale.

Le discussioni si svilupperanno nel corso di quattro sessioni: intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, mercati del lavoro resilienti in società che invecchiano, competenze, mondo del lavoro inclusivo, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Parleremo dei temi da cui dipende il nostro futuro e quello dei nostri figli: l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, i trend demografici, l’invecchiamento attivo della popolazione, la necessità di formare le competenze necessarie per lavorare e affrontare le grandi trasformazioni del nostro tempo”, ha sottolineato Calderone nel video di presentazione della ministeriale a Cagliari.