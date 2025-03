Sabato 15 marzo, si è svolta a Roma la prestigiosa competizione internazionale di Taekwon-Do ITF, Roma Gladiator Open con atleti provenienti da 15 nazioni.

Tra i partecipanti, quindici atleti del Team TKD Sardegna, hanno rappresentato l’isola, sotto la guida degli allenatori Christian Oriolani, Silvia Farigu e Maurizio Lai.

Ottima prova per l’azzurra Eleonora Cancedda che si porta a casa il titolo di miglior atleta del torneo dominando sia la categoria di forme che di combattimento.

Oro in forme anche per Pierluigi Tatti, che ottiene anche il secondo posto nei combattimenti. Entrambi gli atleti parteciperanno al Campionato europeo ITF, previsto ad Aprile in Bosnia.

Tra i più piccoli, ottima prestazione per Heloise Ricchiuti, che porta a casa la medaglia d’argento in 3 specialità: forme, combattimento e tecniche di calci in volo. Nella categoria pre-junior argento per Nathan Sodano in forme.

Tra gli junior, Oro per Fabio Serra in combattimento, Argento per Noemi Dessi e, per la categoria forme argento e bronzo rispettivamente per Luca Pirisi e Christian Ricchiuti .

Buona prova anche Marco Muceli, Agnese Carta, Emanuele Concas, Davide Lai, Riccardo Manca, Gioele Salis, Ivanna Ghiandai che si fermano ai piedi del podio

Risultati importanti che si sommano a quelli ottenuti la settimana precedente a Londra da un’altra delegazione sarda, composta da Stefano Cadelano, Amelia Carta, Talia Mara e Agnese Carta.

In pieno calendario agonistico, la squadra è già pronta per le prossime trasferte e continua a lavorare per gli appuntamenti più importanti della stagione nell’isola: il torneo internazionale Sardinia Open e il Camp di Allenamento Golden Summer Camp. Entrambi gli eventi si svolgeranno a Capoterra dal 7 al 9 Giugno. Già confermata la partecipazione di nazioni quali Argentina, Francia, Spagna, Olanda e Inghilterra.